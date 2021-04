Roger Taylor está a planear erguer uma estátua de 6 metros de Freddie Mercury, no seu próprio jardim.

A estátua de bronze foi originalmente criada para promover o musical "We Will Rock You", e esteve à porta do Dominion Theatre, em Londres, desde 2002 até 2014.

O baterista dos Queen, que se encontra a renovar o jardim da sua propriedade em Surrey, quer colocar a estátua no centro deste. Para tal, terá que solicitar a autorização do município local.

A estátua, contou Taylor, "estava num armazém, e estava a fazer-me perder dinheiro. E eu perguntei: 'porque é que não a põem num camião e a trazem para aqui, e nós pomo-la no jardim?'".

"Achei que seria muito divertido ter lá a estátua. O Freddie teria achado hilariante".

A decisão do município será tomada no próximo mês.