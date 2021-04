No novo vídeo dos Brockhampton, o cantor e colaborador do grupo Dominic Fike diz que anda a ouvir "bandas velhas, mesmo muito velhas, como os Radiohead". Lil Nas X, coprotagonista do videoclipe de 'Count on Me', responde, então, "Radiohead? Quem raio são os Radiohead? ... Estou só a brincar".

No vídeo, correalizado pelo líder dos Brockhampton, Kevin Abstract, Nas X e Fike fazem par romântico, começando por passear de jipe e depois enveredando por uma floresta onde tudo se torna surrealista.

'Count on Me' integra o novo álbum do coletivo norte-americano, "Roadrunner: New Light, New Machine", que conta com colaborações de Danny Brown, A$AP Rocky e JPEGMAFIA, entre outros. Veja o vídeo.