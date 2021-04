Os Black Keys anunciaram o lançamento de um novo álbum de versões, intitulado "Delta Kream".

O disco, que assinala um regresso às raízes por parte do grupo blues rock, será editado no próximo dia 14 de maio através da Nonesuch.

"Delta Kream" conterá versões de artistas blues como John Lee Hooker ou R. L. Burnside, que foram uma inspiração para a dupla formada por Dan Auerbach e Patrick Carney.

O primeiro single, 'Crawling Kingsnake', de John Lee Hooker, será disponibilizado esta quinta-feira.

"Delta Kream" é o sucessor de "Let's Rock", de 2019. Já este ano, os Black Keys lançaram uma edição especial de "Brothers", em honra do 10º aniversário deste disco.

Confira aqui o alinhamento e a capa de "Delta Kream":

01. Crawling Kingsnake (John Lee Hooker / Bernard Besman)

02. Louise (Fred McDowell)

03. Poor Boy A Long Way From Home (Robert Lee Burnside)

04. Stay All Night (David Kimbrough, Jr.)

05. Going Down South (Robert Lee Burnside)

06. Coal Black Mattie (Ranie Burnette)

07. Do the Romp (David Kimbrough, Jr.)

08. Sad Days, Lonely Nights (David Kimbrough, Jr.)

09. Walk with Me (David Kimbrough, Jr.)

10. Mellow Peaches (Joseph Lee Williams)

11. Come On And Go With Me (David Kimbrough, Jr.)