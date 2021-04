Nick Cave e Warren Ellis lançaram um novo single, intitulado 'Grief', e que foi inspirado por uma carta enviada ao músico australiano por uma fã.

A fã, Cynthia, enviou ao músico uma mensagem, em 2018, na qual falava das mortes do pai, do irmão e do seu primeiro amor em poucos anos, questionando o músico sobre se o seu filho, Arthur, falecido em 2015, ainda "comunicava" de alguma forma consigo.

"Sinto a presença do meu filho, mas ele pode não estar ali. Ouço-o falar comigo, a guiar-me", respondeu Cave, à altura. A resposta completa do líder dos Bad Seeds foi, agora, transformada em canção.

O single, de 7'', conta com 'Letter to Cynthia' no lado A e 'Song for Cynthia' no lado B. "A resposta que dei [a Cynthia] foi a primeira vez que consegui articular os meus próprios sentimentos contraditórios em relação ao luto", afirmou Cave, numa mensagem que acompanha o disco.