Quase dois anos após ter vencido o festival da Eurovisão, o holandês Duncan Laurence chegou às tabelas de vendas dos Estados Unidos.

'Arcade' tornou-se, recentemente, na primeira canção vencedora da Eurovisão a atingir o top 100 da Billboard desde 'Save Your Kisses For Me', dos Brotherhood of Man, em 1976.

Apenas um outro tema vencedor alcançou tal feito: 'Waterloo', dos ABBA, em 1974.

Contando também com as canções que não venceram a Eurovisão, 'Arcade' sucede desta forma a 'Ooh Aah... Just a Little Bit', de Gina G, representante do Reino Unido na edição de 1997 do evento.