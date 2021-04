Sónia Tavares, vocalista dos portugueses The Gift, deixou no seu Instagram palavras fortes sobre a classe política e a forma como os artistas são tratados em Portugal.

"Ainda aziada pela festa de mentiras que é o nosso país, queria relembrar-vos que a nossa cultura é o que realmente espalha a verdade e a beleza de Portugal. Como esta canção do Fausto, que faz parte do disco “Por Este Rio Acima”, um dos melhores da história da música portuguesa e, para mim, do mundo", escreveu a cantora.

"Apoiem a cultura, sim, vocês, o povo, o mais que puderem, como puderem. Os ministros e os ministérios estão-se borrifando para nós. E para vocês também. A ajuda que nunca chega, ou que chega só para alguns, os do costume. Nós não mentimos. Nós, só queremos trabalhar. Nós, só queremos fazer coisas bonitas. Morre a cultura, morre a esperança", acrescenta ainda.

Antes, Sónia Tavares partilhara uma foto de José Sócrates, um dos arguidos da Operação Marquês, escrevendo: "Senhor Deus, lá porque lhe perdoou as ofensas, não quer dizer que nós [perdoemos] o que o tipo nos tem ofendido; a inteligência e o bolso."

Veja aqui os posts de Sónia Tavares e a versão dos Gift para 'Como Um Sonho Acordado', de Fausto.