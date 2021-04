Katy Perry partilhou duas fotografias glamorosas no seu Instagram, no passado domingo, e entre os milhares de comentários dos fãs surgiu um, inesperado, do namorado, e pai da filha, o ator Orlando Bloom: "querida, já não temos leite de aveia".

A cantora publicou as fotografias como forma de promover o mais recente episódio do concurso de talentos "American Idol", do qual é jurada, mas os seguidores parecem ter ficado mais interessados no comentário de Bloom.

Além de mais de cinco mil "gostos", o reparo do ator atraiu centenas de comentários divertidos, com pessoas a escrever coisas como "há que manter os pés no chão", "meu, diz apenas que ela está muito bem nas fotos" ou "homem, pelo amor de deus tenha decência. Isto é um site de família".