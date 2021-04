Macaulay Culkin foi pai pela primeira vez, a 5 de abril.

O ator anunciou o nascimento da sua primeira filha, Dakota Song Culkin, com a sua esposa, Brenda Song.

Em declarações curtas à revista Esquire, o casal disse-se "radiante". Macaulay Culkin colocou-lhe o nome de Dakota em homenagem à sua irmã, Dakota Culkin, falecida em 2008.

Macaulay e Brenda, ambos com passado enquanto atores infantis, conheceram-se em 2019 nos bastidores do filme "Changeland". A estrela de "Sozinho em Casa" tinha já garantido, em 2020, que o casal poderia em breve dar as boas vindas a um bebé.