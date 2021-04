Foi divulgado um novo trailer para o filme "First Mosh After Covid", documentário sobre o impacto da covid-19 na indústria musical.

O filme, realizado por Tom Dream, aborda "a resiliência da indústria musical DIY" no Reino Unido. A estreia está prevista para o final deste ano.

Do documentário farão parte artistas como os IDLES ou Pigs x7, que também podem ser vislumbrados no trailer. Segundo Dream, este filme teve como objetivo "unir a comunidade do mosh de forma a determinar qual será o primeiro mosh pit no Reino Unido, assim que as restrições sejam levantadas".

"É também um filme sobre aquilo que perdemos este ano para a covid-19, e sobre aquilo por que passámos mentalmente", continuou o realizador. Veja o trailer: