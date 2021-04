O concerto dos Iron Maiden em Portugal, agendado para o Estádio Nacional, em Oeiras, foi adiado para 31 de julho de 2022.



Em comunicado, a banda escreve: "Lamentamos anunciar que as datas de junho e julho da Legacy of the Beast Tour 2021 foram adiadas devido à contínua renovação de restrições, impostas pela pandemia de covid-19, aos espetáculos ao vivo e às viagens. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para estas novas datas.”

Em Portugal, os Iron Maiden apresentar-se-ão com os Within Temptation como convidados especiais e os Airbourne como banda de suporte.

Os bilhetes para o concerto no Estádio Nacional custam entre 60 euros e 70 euros.