'Love Is on My Side', canção dos Black Mamba que representará Portugal na Eurovisão, voltou a cair no ranking que junta as várias casas de apostas, estando neste momento na 27ª posição, a pior desde 18 de março, entre 39 concorrentes.

Desde que se sagraram vencedores do Festival da Canção, a 6 de março, os Black Mamba mantiveram-se quase sempre entre o 25º e o 26º lugares. A 15 de março, caíram para o 29º posto, mas recuperaram de seguida, nesta lista mantida pelo site Eurovisionworld.

Na semana passada, depois de revelada uma versão acústica da canção, a banda ganhou algum fôlego no ranking de apostas relativa à segunda semifinal do evento, aquela em que participa, aproximando-se do apuramento para a final, na 12ª posição. Agora, voltam a cair para o 13º lugar, entre 17 canções. Só as 10 primeiras classificadas de cada semifinal passam à final.

Questionados no site Eurovisionworld sobre quem deve vencer a Eurovisão 2021, os fãs colocam 'Love Is on My Side' num mais animador 18º lugar, com 2% dos mais de 74 mil votos.

Para chegar à final de 22 de maio, em Roterdão (Países Baixos), Portugal precisa de passar a segunda semifinal, que se realiza dois dias antes.