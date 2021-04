O documentário "Demi Lovato: Dancing with the Devil", no qual a cantora norte-americana fala abertamente sobre a sua luta contra o abuso de substâncias e outros problemas, começa com imagens do concerto no Rock in Rio Lisboa, a 24 de junho de 2018.

Na altura, estava a ser filmado um outro documentário, sobre aquela digressão de Demi Lovato; esse projeto ficou sem efeito quando, precisamente um mês depois do concerto em Lisboa, a artista foi hospitalizada na sequência de uma overdose.

No início do primeiro episódio de "Dancing with the Devil", vemos algumas imagens da enorme plateia do Rock in Rio Lisboa e também dos bastidores daquele festival.

Nesse concerto, o único que Demi Lovato deu até agora em Portugal, a cantora surpreendeu os fãs cantando 'Sober' ao vivo pela primeira vez. Depois da estreia desse tema, no qual aborda a sua relação com o álcool, saiu do palco em lágrimas.

Mais tarde, partilharia um vídeo desse momento no Instagram, agradecendo aos fãs portugueses. “Esta noite subi ao palco como uma pessoa diferente, com uma vida nova. Obrigada a todos os que me têm apoiado ao longo desta viagem. Nunca vos esquecerei", escreveu então.

Recorde aqui as imagens do concerto de Demi Lovato no Rock in Rio Lisboa e veja abaixo o primeiro episódio do documentário "Dancing with the Devil".