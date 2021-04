Kanye West deu entrada, em tribunal, com um pedido de guarda partilhada dos seus quatro filhos com Kim Kardashian: North (de 7 anos), Saint (5), Chicago (3) e Psalm (1).

O mesmo pedido já havia sido feito por Kim, pelo que, pelo menos neste ponto, o ex-casal encontra-se em sintonia. Kim Kardashian e Kanye West anunciaram o seu divórcio este ano, citando "diferenças irreconciliáveis".

Nem um nem o outro conseguem, no entanto, ditar a data da sua separação; nos documentos entregues em tribunal, ambos referem-se-lhe como "por decidir".

This will be Kardashian's third divorce. She was previously married to songwriter Damon Thomas and NBA player Kris Humphries.