Marcus Mumford foi convidado especial do último episódio do programa Saturday Night Live", participando no monólogo inicial da apresentadora convidada, Carey Mulligan - que é, apenas e só, a sua esposa.

O vocalista dos Mumford & Sons fingiu "invadir" o programa, armado da sua guitarra, preparado para ser o convidado musical dessa semana, um papel que coube a Kid Cudi. Veja o vídeo: