Rob Halford instou os fãs dos Judas Priest a tomar a vacina contra a covid-19, de forma a que a música ao vivo possa rapidamente regressar.

O vocalista do grupo britânico partilhou, no Instagram, um vídeo para esse efeito. "Olá a todos. Aqui fala o vosso deus do metal, Rob Halford", começou por dizer.

"Obrigado à comunidade metal por ter feito a coisa certa, e ter tomado a vacina que irá eventualmente erradicar a covid-19 pelo mundo. Se há coisa de que nos orgulhamos no metal, é a de que não só nos unimos pela nossa música como também uns pelos outros".

"O senso comum dita que, ao tomar a vacina, permitimos a abertura de uma das coisas das quais mais sentimos falta", continuou. "Há que trazer rapidamente de volta esses sentimentos incríveis. Peço aos que ainda não se vacinaram para que o façam".

Veja o vídeo: