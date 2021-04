Os Royal Blood estiveram à conversa com Elton John, no programa deste na Apple Music, abordando a sua experiência de trabalho com Josh Homme.

A dupla britânica descreveu Homme como "uma inspiração", após ter trabalhado com o líder dos Queens of the Stone Age em 'Boilermaker', tema presente no seu terceiro álbum de estúdio.

"Antes de termos tido a ideia para o disco, andámos em digressão com ele durante muito tempo. Tornou-se num grande amigo nosso, e sempre foi uma inspiração. Para nós, ele é um herói", afirmou Mike Kerr, vocalista e baixista.

"Foi incrível poder estar com ele. Vê-lo a trabalhar em estúdio espantou-nos. Nunca tínhamos visto alguém ser tão criativo com equipamento de estúdio, antes".

Com Homme, continuou Kerr, os Royal Blood perceberam "que o estúdio não precisa de ser um lugar sério".