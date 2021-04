Morreu Joseph Siravo, o ator que desempenhou o papel de pai de Tony Soprano, na série "Os Sopranos". Não resistiu a um cancro. Contava 64 anos.

Na mítica série de televisão norte-americana, Siravo era Johnny Boy Soprano, o pai de Tony Soprano, surgindo em vários flashbacks, nomeadamente as cenas que representavam sonhos do protagonista com os dias da infância.

Também ator de "Os Sopranos", Michael Imperioli recordou o Siravo: "A sua performance como Johnny Boy foi perfeita”.

Joseph, conhecido no meio apenas como Joe, deixa filha, enteado, irmã e dois irmãos.

