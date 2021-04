O rapper Kid Cudi prestou homenagem a Kurt Cobain, durante a sua atuação no programa Saturday Night Live.

Ao cantar 'Tequila Shots', tema retirado ao seu último álbum, "Man on the Moon III: The Chosen", Kid Cudi envergou um casaco de malha verde semelhante ao que o líder dos Nirvana usou durante a icónica performance no programa "MTV Unplugged".

Logo de seguida, durante 'Sad People', o rapper pôs um vestido às flores, lembrando aquele que Cobain usou durante uma sessão fotográfica para a revista britânica "The Face", em 1993.

Kid Cudi é um confesso admirador de Cobain, tendo tatuada uma fotografia do músico. O líder dos Nirvana faleceu há 27 anos.

Veja as atuações: