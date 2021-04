Os Guns N' Roses partilharam o registo audiovisual de um concerto que deram em Brasília, a 20 de novembro de 2016.

Este registo faz parte do projeto "Not In This Lifetime Selects", com o qual os Guns têm entretido os fãs durante o período de confinamento.

O concerto não foi disponibilizado na íntegra mas, nos 36 minutos partilhados pelo grupo, é possível ouvir temas como ‘It’s So Easy’, ‘Welcome to the Jungle’ e ‘Used to Love Her’. Veja aqui: