Gisela João, convidada desta semana do podcast Posto Emissor, falou à BLITZ sobre a forma como as pessoas encaram a sua imagem pública e sobre as críticas de que continua a ser alvo. "De repente, estou na televisão ao domingo à noite e digo os meus palavrões", começa por dizer a artista, que veste o papel de presidente do júri do programa de talentos "All Together Now".

"Talvez por termos passado por uma ditadura durante tantos anos e até tão tarde, crescemos com a ideia de sermos a menina bem-comportada e o menino bem-comportado", continua, "e a linguagem tem de ser uma coisa de senhor doutor para cima. Acho que isso não é nada honesto. Não acredito em pessoas que não dizem palavrões”.

Ouça a partir dos 44m 58s.

