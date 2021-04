Realizado por Dave Grohl e produzido pelos Foo Fighters, o documentário "What Drives Us" chegará à Amazon Prime a 30 de abril.

Inicialmente, o filme deveria ter sido exibido antes dos concertos com que os Foo Fighters iriam celebrar os seus 25 anos de carreira, em 2020, numa digressão que a covid-19 cancelou.

Agora, "What Drives Us", que Dave Grohl descreve como "uma carta de amor a todos os músicos que já se meteram numa carrinha velha com os amigos, deixando tudo para trás, só para poderem fazer música", estará disponível nos serviços de streaming.

Ringo Starr, dos Beatles; Brian Johnson, dos AC/DC; St. Vincent; Slash e Duff McKagan, dos Guns N' Roses; The Edge, dos U2; Flea, dos Red Hot Chili Peppers; Steven Tyler, dos Aerosmith, e Lars Ulrich, dos Metallica, são alguns dos participantes no documentário que pretende revelar o que motiva os músicos a seguir esta carreira.

"'What Drives Us' é uma homenagem àquele momento na vida de todos os músicos em que o seu empenho é testado e o seu desejo de tocar música para os outros se torna um ato quase irracional de fé cega. O primeiro passo para provarmos a nós mesmos e ao mundo que pertencemos [a esse meio] é carregar a carrinha com os instrumentos, mas também com talento e coragem, e levar a nossa música ao mundo - um autêntico ritual de passagem rock 'n' roll", pode ler-se na sinopse do filme.

Veja aqui o primeiro trailer: