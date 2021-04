À semelhança do que sucede habitualmente, os clubes de fãs da OGAE (Organização Geral dos Amadores da Eurovisão) organizaram um concurso online para escolher a melhor canção que participou o Festival da Canção além daquela que, efetivamente, foi apurada para o Festival da Eurovisão.

Numa votação onde não entrou 'Love Is On My Side', dos Black Mamba, que representará Portugal em Roterdão, no próximo mês de maio, a escolha da OGAE Portugal recaiu sobre NEEV e 'Dancing in the Stars', que havia ficado em 3º no Festival da Canção. Karetus & Romeu Bairos ('Saudade', 6º no certame 'real') e Carolina Deslandes ('Por um Triz', 2ª classificada na noite de 6 de março) ficaram nas posições seguintes.