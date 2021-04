A realização de espetáculos-piloto, com mais público e menos restrições, está para breve.

Segundo noticia o Expresso, o decreto-lei sobre espetáculos, aprovado em Conselho de Ministros a 1 de abril e promulgado pelo Presidente da República dois dias depois, prevê a possibilidade de se realizarem eventos que funcionam como "teste-piloto" para possíveis festivais no país em 2021, sob regras ainda a definir pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Álvaro Covões, presidente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), afirma ao Expresso que esta associação se encontra a trabalhar com a DGS "para se poderem fazer eventos-piloto, com a criação de 'bolhas' em que só entra quem foi testado, como se faz na aviação, e que se tem comprovado ser uma solução segura para os espetáculos."

Segundo Álvaro Covões, as regras que estão a ser estudadas com a DGS "vão servir para todos os setores que lidam com ajuntamentos, também serão úteis para congressos, casamentos ou turismo."

Para entrar nestes eventos-piloto, todos os participantes terão de apresentar um teste negativo à covid, criando "uma bolha" segura.

Ouvidos pelo Expresso, Jorge Lopes, responsável máximo pelo festival MEO Marés Vivas, e João Carvalho, do Vodafone Paredes de Coura, garantem que os seus eventos, marcados para julho e agosto, continuam de pé.

"Estamos a dias, ou a semanas, de haver uma decisão, que deverá ser tomada até ao início de maio, senão não há hipótese de se realizarem este ano muitos festivais", alerta contudo Jorge Lopes. Já João Carvalho diz que pode esperar" mais um mês" até decidir se adia, ou não, a edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura para 2022. Adaptar os eventos é outra opção, afirmam os promotores.

Entretanto, a RTP avança que os espetáculos-piloto deverão acontecer a partir de maio, faltando acertar o modelo e o local dos mesmos - o Campo Pequeno, em Lisboa, e a Super Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota), no Porto, serão, segundo o JN, as salas perfiladas para o efeito. Em declarações à televisão pública, Luís Pardelha, da APEFE, garante que "nos próximos dias" deverá haver novidades sobre esta experiência, cujo objetivo é averiguar da segurança de realizar concertos e festivais nestes moldes.

Na mesma reportagem, João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, diz que está em contacto com as bandas europeias do cartaz de 2020 do evento minhoto. "Toda a gente sabe que os concertos podem acontecer ou não, mas claro que nós queremos que aconteçam e o Governo também", afirma.