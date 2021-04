Bruno Nogueira agradeceu, no seu Instagram, aos espectadores do seu novo programa, "Princípio, Meio e Fim", que estreou este domingo na SIC.

Líder de audiências, "Princípio, Meio e Fim" foi acolhido por muitos com entusiasmo e por outros com estranheza. A todos o ator quis agradecer.

"Aos que estranharam, aos que ainda não sabem bem o que aconteceu, aos que querem repetir, aos que ainda estão a digerir, aos que vibraram, aos que estiveram lá: obrigado", escreveu Bruno Nogueira, "Arriscar convosco ao lado ajuda muito. Até ao próximo domingo."

Por seu turno, outro dos obreiros de "Princípio, Meio e Fim", Nuno Markl destacou a participação na série do músico e poeta Kalaf. "O convidado especial do episódio 1, o grande Kalaf, não necessitando de mais do que uns breves minutos metido na nossa ficção para confirmar a sua natureza de gajo mais cool do planeta", elogiou.

O mote de "Princípio, Meio e Fim" é mostrar aos telespectadores um grupo de amigos — são eles Paulo (Albano Jerónimo), Stone (Nuno Lopes), Maria João (Rita Cabaço), Francisca (Jessica Athayde) e Luís Henrique (Bruno Nogueira) — que se juntam todas as semanas para jantar, com uma particularidade nunca vista em televisão. Será possível acompanhar no ecrã o trabalho de argumento, escrito ao longo de duas horas por Bruno Nogueira, Salvador Martinha, Filipe Melo e Nuno Markl.