Os Moonspell recordaram, este domingo, o clássico dos Metallica "... And Justice For All", de 1988.

A banda portuguesa citou, no Facebook, a letra do tema-título do quarto álbum dos Metallica: "Justice is lost, justice is raped, justice is gone/Pulling your strings, justice is done/Seeking no truth, winning is all".

Entretanto, no Instagram, os Moonspell deixaram duas recomendações: esse mesmo álbum dos "todo-poderosos Metallica (aqui na reedição de 2018, o original está demasiado estragado para mostrar)" e ainda o livro "Brevíssima História de Portugal", de A.H. de Oliveira Marques, "para nos lembrarmos e continuarmos a aprender".

Estas publicações surgem numa altura em que as redes sociais se alvoroçam em comentários sobre a Operação Marquês, sobre a qual pode ler tudo aqui.