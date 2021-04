António Zambujo, que no próximo dia 23 lança um novo álbum, de título "Voz e Violão", acaba de partilhar uma versão de 'Mano a Mano', canção originalmente interpretada por Salvador Sobral.

Nesta versão, António Zambujo canta com a jovem cantora-compositora Maro, que com o alentejano partilha as vocalizações, tocando também piano.

Veja aqui a versão de António Zambujo e Maro para 'Mano a Mano', que tem letra de Maria do Rosário Pedreira e música de Júlio Resende, que nos comentários do vídeo se diz "comovido" com esta interpretação.

Mariana Secca, nome de batismo de Maro, é uma das compositoras de "Aurora", o mais recente álbum de Gisela João, tendo escrito para a fadista o tema 'Vai'.