Em 2000, os Pearl Jam visitavam Portugal pela segunda vez, depois da estreia (com dois concertos) em 1995, em Cascais.

Há 21 anos, a banda de Seattle tocou no Estádio do Restelo, em Lisboa, e do alinhamento do espetáculo fez parte 'Last Kiss', uma versão do original de 1962, Wayne Cochran.

'Last Kiss' acabaria por tornar-se, curiosamente, a canção de maior sucesso alguma vez lançada pelos Pearl Jam.

Veja aqui 'Last Kiss' e também 'Animal' ao vivo no Estádio do Restelo, em Lisboa, a 23 de maio de 2000.