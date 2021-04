Brian May anunciou que os Queen têm estado no estúdio, a compor música nova, mas que para já não obtiveram material que considerem de qualidade.

Ao lado do baterista Roger Taylor e do vocalista Adam Lambert, May tentou gravar algumas coisas, mas nada que possa vir a ver a luz do dia tão cedo.

Em entrevista à revista Guitar Player, o músico afirmou "não saber" se os Queen alguma vez gravarão um novo álbum. "Teria de ser algo de muito espontâneo", garantiu.

"O Adam, o Roger e eu temos estado em estúdio a testar algumas coisas mas, para já, não sentimos que nada do que tenhamos feito nos sirva".

"Não é que rejeitemos essa ideia, mas ainda não aconteceu", rematou.