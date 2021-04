Foi disponibilizado um vídeo que mostra David Gilmour, a tocar guitarra havaiana ("lap steel guitar"), numa interpretação do clássico 'Albatross' dos Fleetwood Mac.

O vídeo antecipa o lançamento de um filme-concerto em honra de Peter Green, fundador dos Fleetwood Mac, falecido o ano passado.

Intitulado "Mick Fleetwood & Friends Celebrate The Music of Peter Green and The Early Years of Fleetwood Mac", o filme é o registo audiovisual de um espetáculo que teve lugar no Palladium, em Londres, em fevereiro de 2020, semanas antes de ser declarado o estado de pandemia.

No concerto participaram também figuras como Noel Gallagher, Kirk Hammett, John Mayall, Pete Townshend e Steven Tyler, entre outros. A data de lançamento está marcada para o dia 30 de abril.