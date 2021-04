Desde 1964, Portugal concorreu ao Festival da Eurovisão em 51 ocasiões. Numa vez ganhou (Salvador Sobral), noutras fez brilharetes (Lúcia Moniz, Dulce Pontes, Sara Tavares, José Cid...), e noutras ainda foi para casa sem glória (os últimos lugares de Célia Lawson e Cláudia Pascoal). Muitas vezes, porém, por detrás de resultado frustrantes, escondiam-se grandes canções.

É uma reavaliação o que aqui apresentamos. A redação da BLITZ voltou a ouvir as 51 participações de Portugal no Festival da Eurovisão, desde a estreia de 1964, com António Calvário, até à derradeira participação, em 2019, de Conan Osiris, e votou novamente em todas elas. Os resultados estão aqui: das glórias aos embaraços, da melhor à pior canção.

1. "E Depois Do Adeus" Paulo de Carvalho (1974)

2. "Amar Pelos Dois" Salvador Sobral (2017)

3. "Desfolhada" Simone de Oliveira (1969)

4. "Playback" Carlos Paião (1981)

5. "O Meu Coração Não Tem Cor" Lúcia Moniz (1996)

6. "Bem-Bom" Doce (1982)

7. "Silêncio E Tanta Gente" Maria Guinot (1984)

8. "Ele E Ela" Madalena Iglésias (1966)

9. "Telemóveis" Conan Osiris (2019)

10. "Tourada" Fernando Tordo (1973)

11. "Lusitana Paixão" Dulce Pontes (1991)

12. "Menina Do Alto Da Serra" Tonicha (1971)

13. "Sobe, Sobe, Balão Sobe" Manuela Bravo (1979)

14. "A Festa Da Vida" Carlos Mendes (1972)

15. "Chamar A Música" Sara Tavares (1994)

16. "Sol De Inverno" Simone de Oliveira (1965)

17. "Um Grande, Grande Amor" José Cid (1980)

18. "O Vento Mudou" Eduardo Nascimento (1967)

19. "Uma Flor De Verde Pinho" Carlos do Carmo (1976)

20. "Penso Em Ti, Eu Sei" Adelaide Ferreira (1985)

21. "Conquistador" Da Vinci (1989)

22. "Amor D'Água Fresca" Dina (1992)

23. "O Jardim" Cláudia Pascoal (2018)

24. "Não Sejas Mau Para Mim" Dora (1986)

25. "Madrugada" Duarte Mendes (1975)

26. "Dai-li-dou" Gemini (1978)

27. "Voltarei" Dora (1988)

28. "A Cidade Até Ser Dia" Anabela (1993)

29. "Senhora Do Mar" Vânia Fernandes (2008)

30. "Verão" Carlos Mendes (1968)

31. "Esta Balada Que Te Dou" Armando Gama (1983)

32. "Há Sempre Alguém" Nucha (1980)

33. "Se Eu Te Pudesse Abraçar" Alma Lusa (1988)

34. "Oração" António Calvário (1964)

35. "Portugal No Coração" Os Amigos (1977)

36. "Todas As Ruas Do Amor" Flor-de-Lis (2009)

37. "Deixa-me Sonhar" Rita Guerra (2003)

38. "Luta É Alegria" Homens da Luta (2011)

39. "Baunilha E Chocolate" Tó Cruz (1995)

40. "Neste Barco À Vela" Nevada (1987)

41. "Antes do Adeus" Célia Lawson (1997)

42. "Há Dias Assim" Filipa Azevedo (2010)

43. "Como Tudo Começou" Rui Bandeira (1999)

44. "Vida Minha" Filipa Sousa (2012)

45. "Só Sei Ser Feliz" MTM (2001)

46. "Há Um Mar Que Nos Separa" Leonor Andrade (2015)

47. "Foi Magia" Sofia Vitória (2004)

48. "Coisas De Nada" Nonstop (2006)

49. "Dança Comigo" Sabrina (2007)

50. "Amar" 2B (2005)

51. "Quero Ser Tua" Suzy (2014)