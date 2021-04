Tom Morello, Brian Eno e Roger Waters irão participar, este sábado, num evento de angariação de fundos intitulado "Live For Gaza".

As receitas obtidas com este festival virtual irão reverter a favor do Delia Arts Center, uma organização com sede na Faixa de Gaza, de apoio a músicos locais.

O ex-Pink Floyd irá interpretar 'The Bravery of Being Out of Range', tema que editou a solo em 1992, ao passo que Brian Eno preparou uma peça audiovisual especificamente para este evento, intitulada 'Celeste'.

Já o guitarrista dos RAtM partilhou um vídeo no qual afirma que tem "promovido a liberdade e a justiça através da música", ao longo de toda a carreira. "É uma forma de conectar as pessoas por todo o mundo, de ter uma experiência comum e partilhada".

O festival terá início pelas 19h, em Portugal continental. Os bilhetes podem ser adquiridos através deste link.