Gisela João, convidada desta semana do podcast Posto Emissor, falou com a BLITZ sobre 'Louca', canção do novo álbum, "Aurora", que abre com os versos 'Exagerada/Dizes que eu sou exagerada'. "De tão habituada que está a ser tratada dessa forma, a própria mulher se trata assim", começa por dizer.

"Sou a primeira a dizer que sou uma histérica, mas não me chateia nada. Gosto de poder escolher viver a minha vida com o sangue a ferver", acrescenta, "se me chamam exagerada, não há problema nenhum. Ao menos, ao fim do dia, deito a minha cabeça na almofada descansada. Aquelas pessoas que nos apontam o dedo fazem-no porque não se permitem viver aquilo que querem ser".

Ouça a partir dos 22m 01s.

