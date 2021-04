A revista "Guitar World" elaborou uma lista com aquelas que considera serem as 30 melhores guitarradas da história do grunge.

A lista inclui, obviamente, algumas das bandas mais emblemáticas da cena de Seattle, como os Nirvana, os Pearl Jam ou os Alice In Chains, entre outros conjuntos clássicos.

Sem grande surpresa, o primeiro lugar coube à canção que, mais que qualquer outra, definiu o grunge: 'Smells Like Teen Spirit', dos Nirvana.

Confira aqui a lista:

30. The U-Men – Gila

29. 7 Year Bitch – The Scratch

28. The Gits – Seaweed

27. Skin Yard – 1000 Smiling Knuckles

26. Truly – Blue Flame Ford

25. Brad – Sweet Al George

24. Green River – This Town

23. Screaming Trees – Shadow of the Season

22. Bikini Kill – Rebel Girl

21. Hole – Violet

20. L7 – Pretend We’re Dead

19. Nirvana – Scentless Apprentice

18. Pearl Jam – Rearviewmirror

17. Soundgarden – Hunted Down

16. Tad – Grease Box

15. Mudhoney – Suck You Dry

14. Melvins – Set Me Straight

13. Mad Season – Lifeless Dead

12. Alice in Chains – It Ain’t Like That

11. Pearl Jam – Breath

10. Nirvana – Negative Creep

9. Mother Love Bone – Stardog Champion

8. Soundgarden – Spoonman

7. Alice in Chains – Them Bones

6. Temple of the Dog – Hunger Strike

5. Soundgarden – Outshined

4. Pearl Jam – Alive

3. Alice in Chains – Man in the Box

2. Mudhoney – Touch Me I’m Sick

1. Nirvana – Smells Like Teen Spirit