A digressão de reunião dos Rage Against the Machine foi novamente adiada, desta feita para 2022.

A banda norte-americana tinha várias datas agendadas para 2020, até que a pandemia da covid-19 a forçou a alterar os seus planos, para 2021 - e o mesmo sucede agora.

O início da digressão dos Rage Against the Machine, que para já contempla apenas datas em território norte-americano e canadiano, terá agora início a 31 de março de 2022 em El Paso, no estado do Texas. As primeiras partes estarão a cargo dos Run the Jewels.

No mês passado, o baixista Tim Commerford garantiu que os Rage Against the Machine nunca irão dar concertos com distanciamento social. "Não nos vamos vender. Nunca iremos dar um concerto drive-in, ou tocar numa sala que leva 100 mil pessoas e só lá estão 10 mil. Connosco, tem de ser uma experiência partilhada".