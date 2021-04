O site de fãs da Eurovisão wiwibloggs divulgou a história por trás de 'Love Is on My Side', canção dos Black Mamba que representará Portugal, e vários comentadores reagiram positivamente. “Esta canção cresceu tanto em mim que agora está no meu top 10. Nunca a detestei mas também não me deixava impressionado”, confessa um utilizador do site.

"Uma das coisas engraçadas da música é que saber o que está por trás de uma canção pode fazer-nos mudar de opinião sobre ela", diz outra comentadora, "a parte '... maybe not tonight' faz muito mais sentido agora que sei da história da senhora idosa".

As opiniões continuam a dividir-se, mas parece haver mais pessoas a acreditar que 'Love Is on My Side' terá hipóteses de passar à final. "Penso que tem sido muito subvalorizada pelas pessoas que pensam que não tem hipótese de se qualificar para a final. O júri vai dar-lhe alguns pontos, tenho quase a certeza. E a Suíça, a França e o Reino Unido votam na semifinal em que eles participam e todos têm grandes comunidades portuguesas. E a Espanha também vota e costumam ser amigos dos vizinhos".

"Se isto ficar nos últimos lugares, não me escandaliza, mas se acabar no top 10 também não", diz outro comentador, "sinto que havendo músicos num júri vão votar nela e não vejo qualquer outra canção a ocupar esse espaço, este ano".

Apesar de haver quem considere que as finais do Festival da Canção, em Portugal, "continuam a ser uma das melhores", há quem diga que Portugal "nem sequer está a tentar" depois da vitória de Salvador Sobral com 'Amar Pelos Dois', em 2017.

'Love Is on My Side' foi escrita por Tatanka depois de uma estadia da banda em Amesterdão. O músico diz ter-se inspirado na história de uma senhora que conheceu numa coffee shop da cidade holandesa: "contou-me que tinha saído muito nova de um país de leste, fugindo da opressão que havia naquelas bandas. Vinha cheia de sonhos e de projetos e a vida trocou-lhe as voltas: toxicodependência, que a levou à prostituição de rua", revelou em entrevista ao Expresso.

"A história era triste, mas ela tinha um brilho nos olhos e emanava uma esperança enorme. Disse-me que, apesar de tudo, sempre sentira que tinha amor na vida", acrescenta, "na canção, sou mais específico, com detalhes que ela não contou. Fiz uma adaptação. A parte mais romântica e curiosa é que esta canção nos vai levar de volta à Holanda".