Será editado em julho um álbum inédito de Prince, intitulado "Welcome 2 America".

O disco, gravado em 2010, faz parte do vasto arquivo musical que Prince deixou aquando da sua morte, em 2016.

Em antecipação do disco, foi disponibilizado para escuta o tema-título, canção de protesto contra os Estados Unidos - principalmente contra a "cultura das celebridades" e gigantes tecnológicas como a Google e a Apple.

Uma versão deluxe de "Welcome 2 America" irá também contar com a gravação de um concerto que Prince deu no The Forum, em Inglewood, na Califórnia, em 2011. A esta junta-se um livro de 32 páginas, posters, autocolantes e outros itens.

Ouça aqui 'Welcome 2 America':