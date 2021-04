Morrissey deu a sua aprovação a um novo filme inspirado pela música da sua antiga banda, The Smiths.

O trailer do filme, de título "Shoplifters of the World", escandalizou muitos fãs dos Smiths, quando foi revelado no passado mês de março, mas Morrissey parece ter gostado do que viu.

O músico britânico diz que chorou e riu ao ver "Shoplifters of the World", que conta a história de um grupo de amigos que são fanáticos pelos Smiths. Quando a banda anuncia o seu fim, em 1987, um deles sequestra um radialista e obriga-o a passar só a sua banda favorita.

O filme tem 20 canções dos Smiths e levou Morrissey a comentar: "O passado dos Smiths ainda soa às frustrações de hoje e à libertação de amanhã."

Veja aqui o trailer do filme: