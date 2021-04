Britney Spears já levou a vacina da covid-19, junto com o namorado Sam Asghari, e partilhou um vídeo com os fãs no Instagram celebrando o "grande sucesso".

"As pessoas na internet disseram-me que era muito, muito mau, como uma bala a atravessar o braço", começa por dizer a artista, "mas não foi nada, não senti nada. Estou bem e espero continuar a estar".