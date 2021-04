Acaba de ser revelada a programação da noite de abertura da feira internacional de música Womex, que acontecerá no Porto, de 27 a 31 de outubro deste ano.

Como é habitual neste evento, a noite de abertura dará destaque a artistas do país anfitrião. "Portugal é, sem dúvida, um dos países mais influentes do mundo no que toca a música e cultura. As suas tradições musicais e a sua música popular contemporânea refletem-se no seu historial histórico, cultural e político", escreve a organização do Womex.

Na noite de abertura do festival, 27 de outubro, subordinada ao mote Porto ReFolk Express, atuarão ao vivo na Casa da Música os Galandum Galundaina, com os Pauliteiros de Miranda como convidados especiais; os Retimbrar, com a convidada Uxía Senlle, da Galiza, os Seiva e as Sopa de Pedra.

Também confirmada está a existência do Palco Lusofonia, com o objetivo de divulgar a música de Portugal e dos países lusófonos.

"Este ano, o palco regional irá dar destaque à música, riqueza e cultura das comunidades lusófonas que partilham entre si a língua portuguesa", pode ler-se em comunicado.

Depois do Porto, em outubro, a feira internacional de música Womex decorrerá em 2022, em Lisboa, com uma programação que envolverá espaços culturais da cidade, como o Teatro Municipal São Luiz, o Coliseu, o cinema São Jorge, o LAV - Lisboa Ao Vivo e o Capitólio.