"Variações", o filme de João Maia sobre António Variações, será transmitido pela RTP1 no próximo sábado, 10 de abril, às 23h.

Tendo estreado em 2019, "Variações" foi um sucesso de bilheteira, arrecadando também vários prémios da crítica.

Na sequência do êxito do filme, Sérgio Praia, que foi António Variações no grande ecrã, encabeçou uma banda que deu vários concertos, interpretando as canções do artista minhoto. Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira, este último também responsável pela banda-sonora do filme, perfazem essa banda.

Em março de 2020, pouco antes do primeiro confinamento, Sérgio Praia foi o convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, no qual falou sobre o seu papel como António Variações, entre outros temas.