Simone de Oliveira comentou a manifestação que em março uniu, em Lisboa, aqueles que se opõem às medidas de confinamento. A manifestação contou com a participação de figuras do entretenimento como a atriz Sandra Celas ou as cantoras Adelaide Ferreira e Wanda Stuart.

"Quando tiverem uma pessoa a morrer por causa disso, talvez aprendam", afirmou Simone de Oliveira, em entrevista à revista "Sábado". "Acho uma atitude parva. Concordo perfeitamente com a máscara e com o estarmos confinados, até para ver se não morremos todos."

Sobre a participação de "pessoas do espetáculo" na manifestação, a cantora tem a dizer: "As pessoas do espetáculo podem reclamar, mas por outras coisas. É evidente que não temos, ou não tivemos até hoje, uma ministra da Cultura. Está desaparecida há uma eternidade. O facto de não termos trabalho é uma coisa. Não quererem usar máscara é uma atitude de um egoísmo feroz", diz, contando que várias pessoas da sua família já tiveram covid-19. "Vamos lá a ver se a gente não brinca uns com os outros", remata.

Recentemente, Simone de Oliveira anunciou que se vai retirar dos palcos, não se conhecendo ainda, porém, os pormenores das suas derradeiras atuações.