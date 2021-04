Gisela João é a convidada da edição desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira, a fadista começa por apresentar o seu novo álbum, "Aurora", gravado entre Almada, Barcelona e Nova Iorque, contando como aprendeu a escrever canções com o namorado (Justin Stanton, dos Snarky Puppy), mas parte depois para falar sobre as polémicas criadas em torno do novo programa de televisão em que participa, sobre como a sua gargalhada sempre foi fácil e de como a pandemia reduziu a dignidade da profissão de artista a níveis mínimos.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre os 27 anos da morte de Kurt Cobain, dos Nirvana, e de uma nova campanha que pretende "dar a volta ao texto" no que diz respeito ao discurso de ódio. Em destaque, esta semana, está ainda o segundo e novo álbum do artista norte-americano Serpentwithfeet.

A apresentação do 55º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.