Aurea

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de abril



Camané & Mario Laginha

Campo Pequeno, Lisboa, 23 de abril

Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 29 de abril



Rui Veloso

Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 23 de abril



Deixem o Pimba em Paz

Coliseu do Porto, 29 de abril

Coliseu de Lisboa, 30 de maio



Os Quatro e Meia

Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 30 de abril, e 1 de maio



Samuel Úria

3 e 4 de maio no Teatro Maria Matos, Lisboa

Auditório COOP, Porto, 6 e 7 de maio



The Gift

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de maio



Xutos e Pontapés

Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 14 de maio



David Carreira

Campo Pequeno, Lisboa, 14 de maio

Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 15 de maio



The Black Mamba

Campo Pequeno, Lisboa, 6 de maio

Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 28 de maio



NEEV

Teatro Maria Matos, Lisboa, 25 de maio

Teatro Sá da Bandeira, Porto, 2 de junho



Xutos & Pontapés com Orquestra Filarmónica Portuguesa

Altice Arena, Lisboa, 6 de outubro



Balthazar

Hard Club, Porto, 31 de outubro

Aula Magna, Lisboa, 1 de novembro



Bon Iver

Altice Arena, Lisboa, 18 de novembro



Tricky

Hard Club, Porto, 30 de novembro

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 1 de dezembro



2022



Desconcerto

Coliseu dos Recreios, Lisboa, de 26 a 30 de janeiro



ID NO LIMITS

Centro de Congressos do Estoril, 25 e 26 de fevereiro



Metronomy

Hard Club, Porto, 1 de março

Coliseu de Lisboa, 2 de março



Jacob Collier

Coliseu de Lisboa, 6 de março

Hard Club, Porto, 7 de março

The Mission

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 10 de março

Hard Club, Porto, 11 e 12 de março



IDLES

Coliseu de Lisboa, 11 de março



Skunk Anansie

Coliseu do Porto, 18 de março

Coliseu de Lisboa, 19 de março



Yes

Campo Pequeno, Lisboa, 22 de maio



GUNS N' ROSES

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, 4 de junho

Aerosmith

Altice Arena, Lisboa, 8 de junho



Russ

Altice Arena, Lisboa, 29 de setembro



Diogo Piçarra

Altice Arena, Lisboa, 1 de outubro



The Weeknd

Altice Arena, Lisboa, 25 e 26 de outubro

Para o verão de 2021 continuam marcados os festivais North Music Festival, VOA Heavy Rock, AFRO Nation, Sumol Summer Fest, NOS Alive, Rolling Loud, Super Bock Super Rock, MEO Marés Vivas, FMM Sines, MEO Sudoeste, Vodafone Paredes de Coura e EDP Vilar de Mouros, entre outros. A sua realização não está garantida, tendo em conta a situação pandémica. Veja aqui os cartazes e as datas.



FESTIVAIS 2022



NOS Primavera Sound

Parque da Cidade, Porto

De 9 a 12 de junho de 2022



Rock in Rio Lisboa

Parque da Bela Vista, Lisboa

18, 19, 25 e 26 de junho de 2022