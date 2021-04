Morreu o ator Walter Olkewicz, conhecido pelo seu papel em "Twin Peaks". Tinha 72 anos.

A sua morte foi confirmada pelo filho, o guionista Zak Olkewicz. Walter vinha lutando contra vários problemas de saúde, e teve várias infeções nos joelhos, provocadas por uma série de cirurgias.

Walter deu-se a conhecer ao interpretar o barman Jacques Renault na primeira temporada de "Twin Peaks", em 1990, repetindo esse papel no filme "Twin Peaks: Fire Walk With Me" e no regresso da série, em 2017.

O ator teve também uma memorável prestação em "Seinfeld", interpretando Nick, técnico da TV por cabo, no episódio "The Cadillac", um especial de uma hora emitido em 1996.