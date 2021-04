Mike Patton deu uma entrevista à Forbes, na qual afirmou que todos os músicos com quem já tocou, em todos os seus projetos - Faith No More, Mr. Bungle ou Tomahawk, entre outros - são "melhores" que o próprio.

"Estou sempre disposto a aprender. Cada passo que dás é um novo grau de aprendizagem", começou por dizer. "Continuo à espera daquele momento em que posso descansar sobre os meus louros. E isso não vai acontecer, sou demasiado curioso".

"Trabalho propositadamente com gente que é melhor do que eu", continuou. "Todos os gajos de todas as bandas onde já toquei são melhores do que eu. Sabem mais que eu, e ensinam-mo".

Para Patton, o segredo está em "ter a mente suficientemente aberta" e "saber ouvir". "Ouvir é das coisas mais difíceis de se fazer quando se é músico", garantiu.

"Quando chegas a um certo ponto, pensas que já sabes tudo. Sabes o tanas. Pelo que manter os ouvidos e a mente abertos é o que há de mais importante. Ouve os outros e ficarás melhor".