"O meu busto desenhado pelo Samuel Úria numa parede de um camarim em Lavre, Montemor-o-novo. Junho de 2018". Assim, sem mais, Miguel Araújo partilhou a imagem de um desenho feito pelo também músico e amigo Samuel Úria, fixado naquela localidade do Alentejo Central.

Nele pode ver-se a representação da parte traseira de um corpo masculino, com as 'tags' Miguel Araújo e Mendes (identidade que Araújo adotou na dupla Mendes & João Só, prévia à sua carreira a solo) 'aplicados' no fundo das costas e na nádega direita, respetivamente. A obra de Úria, que já foi professor de Educação Visual, foi assinada durante o Festival de Lavre, em 2018, realizado no coreto da vila alentejana, por onde também passou Miguel Araújo.