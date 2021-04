Um painel de comentadores da Islândia, Austrália, Gibraltar, Reino Unido, Irlanda, Azerbaijão, Estados Unidos e Espanha analisou 'Love Is On My Side', canção que representa Portugal no Festival da Eurovisão, em maio, nos Países Baixos.

São membros do canal Eurovision Hub e esmiuçaram a canção dos Black Mamba, comentando-a em tempo real. As conclusões são díspares, registando-se uma vez mais elogios à voz de Tatanka ("Isto sim, é uma voz", "Espantoso"), considerado o principal mérito do tema, a surpresa pela escolha de um idioma que não o português ("Não acredito que Portugal está a enviar uma canção em inglês") e pela diferença de toada em relação à 'concorrência' ("Isto não é par a Eurovisão") alguma impaciência pela alegada falta de uma 'explosão' ("Falta aqui alguma coisa, é muito atmosférica") ou a mais prosaica sensação de tédio ("Isto é a pausa ideal para ir fazer xixi").

Veja aqui: