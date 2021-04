Nandi Bushell voltou a fazer das suas. Desta feita, a jovem prodígio partilhou uma versão de 'Where Is My Mind?', clássico dos Pixies.

A sua versão já mereceu elogios da banda de Frank Black, que no Twitter parabenizou Nandi pelo "ótimo trabalho". Ouça a versão de Nandi Bushell e veja a resposta dos Pixies: