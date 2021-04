Os White Stripes anunciaram o lançamento de "White Blood Cells XX", uma edição especial de aniversário do álbum que os deu a conhecer ao mundo.

O disco irá conter 13 temas inéditos, bem como a gravação de um concerto em Louisville, no estado do Kentucky. A isso acrescenta um DVD com imagens dos bastidores das gravações do álbum, em 2001, e um livro com fotografias nunca antes vistas.

Em antecipação ao seu lançamento, o grupo partilhou uma versão alternativa de um dos seus primeiros grandes êxitos, 'Fell In Love With a Girl'. "White Stripes XX" estará disponível através do website da Third Man Records, editora de Jack White, sendo necessário o registo no mesmo até ao dia 30 de abril.

Ouça aqui a versão alternativa de 'Fell In Love With a Girl' e confira o alinhamento de "White Stripes XX":

1/A

1. ‘Dead Leaves and the Dirty Ground’ (boombox demo take 1)

2. ‘Dead Leaves and the Dirty Ground’ (boombox demo take 2)

3. ‘Hotel Yorba’ (alternate take live at the Hotel Yorba)

4. ‘Fell In Love With a Girl’ (alternate take)

5. ‘The Union Forever’ (working mix without interlude)

6. ‘Offend In Every Way’ (acoustic boombox demo)

7. ‘That’s Where It’s At’ (outtake)

1/B

8. ‘Ooh-Aah’ (demo)

9. ‘I Can’t Wait’ (alternate mix)

10. ‘Hey Mary’ (demo)

11. ‘Feel Like I’m Three Feet Tall’ (demo)

12. ‘Rated X’ (alternate take live at the Hotel Yorba)

13. ‘This Protector’ (alternate take)

2/C (LIVE @ HEADLINERS, LOUISVILLE, KY 6/9/01)

1. ‘When I Hear My Name’

2. ‘Death Letter / Grinnin’ In Your Face’

3. ‘Lord, Send Me An Angel’

4. ‘You’re Pretty Good Looking (For A Girl)’

5. ‘Dead Leaves And The Dirty Ground’

6. ‘Hotel Yorba’

7. ‘Truth Doesn’t Make A Noise’

8. ‘I Think I Smell A Rat’

2/D (LIVE @ HEADLINERS, LOUISVILLE, KY 6/9/01)

1. ‘Jolene’

2. ‘We’re Going To Be Friends’

3. ‘Expecting’

4. ‘The Union Forever’

5. ‘The Same Boy You’ve Always Known’

6. ‘Apple Blossom’

7. ‘Cannon / John The Revelator’

8. ‘Astro’

9. ‘Boll Weevil’