Os Coldplay podem estar a preparar-se para editar um novo álbum a qualquer momento. Segundo o jornal britânico The Sun, a banda de Chris Martin registou os direitos para usar o título "Music of the Spheres" em música e merchandising nos Estados Unidos.

"Music of the Spheres" poderá, assim, vir a revelar-se o nome do sucessor de "Everyday Life", de 2019. Segundo o jornal, a banda teve algumas dificuldades em registar o título no Reino Unido - "Music of the Spheres" é o nome de um álbum de 2001 de Ian Brown e de um outro álbum de 2008 de Mike Oldfield.

A banda terá aproveitado o confinamento para trabalhar em nova música e os rumores de um novo disco parecem ter sido confirmados quando Chris Martin disse, numa entrevista, que havia uma pista bastante óbvia na versão em vinil de "Everyday Life".

A banda imprimiu "Music of the Spheres" no livro que acompanha o vinil do álbum de 2019, junto com o recado, em letras pequenas: "Coldplay, em breve".